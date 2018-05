SoftBank vende toda a participação na Flipkart ao Walmart

O SoftBank informou esta quarta-feira, 23 de Maio, que vai vender a sua participação de cerca de 20% na Flipkart, empresa indiana de comércio electrónico, ao Walmart, segundo a CNBC.



O anúncio vem no seguimento do Walmart ter comunicado, ainda este mês, a aquisição de uma participação maioritária de 77% da gigante do comércio electrónico indiana Flipkart no valor de 16 mil milhões de dólares (13,4 mil milhões de euros).



O SoftBank é um dos maiores accionistas da Flipkart e era já esperada a venda da sua participação à empresa americana.

Apesar de a multinacional japonesa não ter divulgado os termos da venda, o CEO da empresa, Masayoshi Son, afirmou que o investimento na Flipkart valia cerca de 4 mil milhões de dólares.



A saída do grupo SoftBank é mais célere do que a média de duração dos investimentos da multinacional japonesa, cerca de 13,5 anos. O fundo de investimento não divulgou as razões da venda da participação na Flipkart.

Ainda este mês foi tornado público que a Alphabet está em negociações para investir na empresa indiana de comércio electrónico, ao lado do Walmart. As conversações com a empresa liderada por Larry Page estão em curso mas nenhum acordo foi ainda alcançado. No entanto, a Alphabet pode vir a adquirir uma participação no valor de 3 mil milhões de dólares.

A Flipkart foi fundada por dois antigos funcionários da Amazon, em 2007, e controla cerca de 40% do mercado retalhista online da Índia, colocando-se à frente da Amazon, a sua rival no mercado indiano, de acordo com a Forrester, uma empresa de análise, citada na Reuters.