Google vai incluir duas start-ups portuguesas no programa de aceleração

A Google seleccionou as start-ups portuguesas Barkyn e Unono para fazerem parte da segunda vaga do programa de aceleração do Campus Madrid. Das oito start-ups seleccionadas, duas são empresas portuguesas, de acordo com um comunicado do Google.





Introducing the startups that will work hard at the second edition of our #CampusResidency program! Congrats and get the most out of it, @barkyndogs , @declarando_es , @replydotai , @Sepiia2080 , @Clarive , @triporate , @unonoES & https://t.co/it8oV5z2Vp ! pic.twitter.com/FncPp2B7ar

Esta é a primeira vez que Portugal participa num programa de aceleração da Google. As duas start-ups nacionais foram seleccionadas para fazer parte do "Campus Residency", um programa com a duração de seis meses e que vai ter lugar no Campus Madrid, em Espanha. O programa arranca já no final de Maio.

O programa da tecnológica norte-americana proporciona "apoio personalizado e adaptado às necessidades de cada start-up e o acesso a recursos e especialistas da Google", segundo adianta o comunicado da empresa.





A portuguesa Barkyn é uma empresa de comércio electrónico de produtos para cães. Já a Unono dedica-se a recursos humanos para perfis juniores.





"Este programa de aceleração procura start-ups que estejam a actuar em sectores tradicionais com metodologias e processos digitais. E aí, nós somos um match made in heaven, porque trabalhamos no recrutamento que é uma indústria tradicional, mas temos uma visão global e digital do negócio", afirmou Luís Mendes, fundador da Unono ao Negócios. E acrescenta, referindo que as metas para este programa passam por "duplicar o número de colocações e expandir para uma nova cidade. Queremos testar a nossa capacidade de escalar o negócio. Queremos perceber de que forma podemos reduzir custos, na aquisição de clientes e utilizadores, ou mesmo na entrada em novas geografias, intensificando o nível de digitalização do nosso processo. E para isso, não há melhor parceiro do que a Google".



O Campus Madrid abriu portas há três anos. Este é apenas um dos sete espaços que a Google tem e que apoiam o empreendedorismo. No ano passado as start-ups incubadas no programa obtiveram 76 milhões de euros de investimento e foram criados cerca de 1.000 empregos.