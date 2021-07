Governo anuncia “maior compra de comboios da história da CP” no valor de 819 milhões

O Governo decidiu em Conselho de Ministros avançar com um "concurso sem precedentes" tendo em vista a "maior compra de comboios da CP em toda a sua história" e que representará um investimento de 819 milhões de euros, "boas notícias" que ficaram a cargo do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.Em causa está a "aquisição de 117 automotoras elétricas", das quais 62 automotoras serão para serviço urbano: 34 unidades para a linha de Cascais e que visam substituir as atuais 29 unidades, "que têm mais de 50 anos"; 16 unidades para reforçar as restantes linhas da Área Metropolitana de Lisboa e 12 unidades para o reforço dos serviços urbanos do Porto"; 55 automotoras elétricas para o serviço regional de todas as linhas ferroviárias nacionais.Neste "dia histórico para a ferrovia", Pedro Nuno Santos sublinhou que se juntam ainda mais 22 automotoras para o serviço regional "cujo concurso já havia sido lançado há algum tempo, mas que ainda não tinha devida calendarização do seu financiamento". Estas 22 unidades estão já adjuciadas à Stadler, acrescentou o ministro.Com estas "novas 139 automotoras", o governante notou pretender-se assegurar "vários objetivos": substituir material obsoleto, com o ministro a dar como exemplo as composições em circulação na linha de Cascais, dar resposta à procura existente, isto apesar de se verificar atualmente, e por força da pandemia, "alguma redução de procura", e ainda dar "resposta a uma previsão da procura nos próximos anos". Em suma, o objetivo passa por "dar resposta às necessidades da população em matéria de mobilidade ferroviária".Pedro Nuno Santos disse ainda que o concurso vai ser lançado "o mais depressa possível". "Julgo que conseguimos a adjudicação no final de 2022 e teremos sempre três anos e meio a quatro anos para ter o primeiro comboio a ser entregue", disse o ministro, acrescentando que começarão a rolar em 2026 e que, em 2029, estarão todos em circulação.

O responsável pela ferrovia frisou ainda a intenção de aliar a estratégia de aquisição de material circulante a uma estratégia industrial, confirmando que o caderno de encargos do concurso tem como objetivo que "parte considerável dos comboios que vão ser produzidos tenham incorporação nacional" e privilegiem o "investimento".





O Conselho de Ministros autorizou ainda esta quinta-feira que seja criado o centro de competências ferroviário, localizado em Guifões, Matosinhos. Será fundado por operadores públicos - IP, CP e metros de Lisboa e Porto – integrando ainda a Universidade do Porto e a plataforma ferroviária, composta por dezenas de empresas que trabalham na área ferroviária.

Deste modo, Pedro Nuno Santos frisou que, com esta "aposta", o Executivo pretende "também tirar consequências para a indústria" nacional.(Notícia atualizada)