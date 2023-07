Governo com luz verde para avançar com mudanças no setor do táxi

novo regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros em táxi, de acordo com uma nota colocada no site da Presidência.O diploma dá autorização ao Executivo para, entre outras mudanças, introduzir de tarifas sazonais e viagens entre concelhos vizinhos a preços mais baixos do que os praticados atualmente. O Governo vai agora realizar audições ao setor e, após isso, aprovar o decreto-lei em Conselho de Ministros.

Em maio, o Parlamento votou o pedido de autorização à Assembleia da República para que o Executivo pudesse mexer nas regras estruturantes deste setor. Esse pedido foi acompanhado de um "draft" de proposta de lei do Governo que consagrava, grosso modo, as alterações que serão introduzidas ao setor do táxi, de forma a que os deputados pudessem ter conhecimento do sentido das alterações propostas.Outra alteração prende-se com a