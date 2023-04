Governo vai notificar Bruxelas dentro de dias para sanear dívida da CP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que o Governo está a trabalhar na resolução do saneamento da dívida histórica da CP e que "estamos a muito poucos dias de fazer a notificação necessária para avançar com esse projeto à Comissão Europeia".





No debate sobre a situação da ferrovia nacional, requerido pelo PCP, o governante adiantou que "a resolução desse problema não irá ser faseada, será de uma só vez".





"Estamos a trabalhar e o objetivo é resolver o problema este ano, para que nomeadamente a CP tenha condições para, através dos seus fundos e dos seus meios, comprar comboios para a alta velocidade, coisa que não poderá fazer sem o saneamento da dívida", disse.





João Galamba assegurou que "essa é uma questão prioritária para o Governo" e "é para concretizar este ano". A coisa está bem encaminhada e estamos muito próximos de fazer notificação – que é obrigatória nos termos da legislação - à Comissão Europeia", afirmou o ministro.