Governo prolonga e triplica apoio a combustíveis para táxis e autocarros

O Governo decidiu triplicar o desconto na aquisição de combustível para o setor do transporte público, passando os táxis e autocarros de serviço de passageiros a beneficiar de um desconto de 30 cêntimos por litro, em vez dos atuais 10 cêntimos, com um limite de 380 litros mensais para os táxis e de 2.100 litros para os autocarros, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.Em conferência conjunta com o ministro das Finanças, Matos Fernandes indicou ainda que este apoio que vigorava há cinco meses será aplicado por mais três meses.O ministro frisou que os apoios reforçados ascenderam a 342 euros por táxi e a 1.890 euros por autocarro.