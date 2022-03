Governo dá desconto de 20 euros mensais em combustível e prolonga medidas já em vigor

Leia Também Governo prolonga e triplica apoio a combustíveis para táxis e autocarros

Leia Também Diesel pode ficar até 19 cêntimos mais caro na próxima semana. Gasolina deverá subir 9 cêntimos

Perante a previsível escalada dos preços dos combustíveis gerada pela invasão da Ucrânia, o Governo quadruplica o valor de desconto na aquisição de combustíveis em março, anunciou esta sexta-feira o Executivo.Se até agora, no âmbito do programa AUTOvoucher, os condutores beneficiavam de um desconto de 10 cêntimos por litro de combustível até um máximo de 50 litros mensais, o que equivalia a cinco euros, agora esse desconto aplica-se na compra de até 200 litros de gasóleo ou gasolina, num valor total de 20 euros.Adicionalmente, revelaram em conferência de imprensa conjunta os ministros das Finanças, João Leão, e do Ambiente e Ação Climática, Matos Fernandes, serão prolongadas duas medidas: a devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP, que expirava em abril, irá vigorar até final de junho e a taxa de carbono continuará inalterada até o final do semestre.A primeira destas medidas traduzia-se numa redução de dois cêntimos no ISP da gasolina e de um cêntimo no caso do diesel. Já o congelamento da subida da taxa de carbono representa uma poupança de cinco cêntimos por litro.João Leão frisou que, perante a subida sem precedentes prevista para a próxima semana, o Governo "teve de agir de imediato".O ministro relembrou que estas são as medidas imediatas, podendo ser aprovadas novas medidas, mas, salientou "o Governo está limitado no plano legislativo".