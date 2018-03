O SNTAJP já tinha anunciado um novo período de greve para Abril, o qual fica sem efeito.





O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações e Juntas Portuárias, (SNTAJP) que estava em greve desde a passada segunda-feira, 26 de Março, decidiu suspender esta acção de protesto que se iria prolongar até dia 30, soube o Negócios.A decisão surge após este sindicato ter chegado a acordo com o Ministério do Mar e as administrações portuárias para a formação de um grupo de trabalho que irá analisar as propostas constantes na alteração ao acordo colectivo de trabalho (ACT). sindicato argumentava que a revisão do ACT já tinha sido acordada entre as partes em Dezembro de 2017, mas agora aceitou voltar à mesa das negociações no âmbito deste grupo de trabalho que também integrará o Ministério das Finanças.