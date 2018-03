Sindicato garante que greve nos portos está a afectar exportações

A greve decretada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações e Juntas dos Portos (SNTAJP), iniciada esta segunda-feira e que se prolongará até à próxima sexta-feira, está a afectar seriamente a actividade portuária. Segundo Fernando Oliveira, dirigente deste sindicato, em Lisboa há navios encostados, Leixões tem 15 embarcações ao largo e os portos de Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo estão parados.





Aa exportações "estão a ser afectadas a mais de 90%", garante Fernando Oliveira em declarações ao Negócios. Já a Administração do Porto de Lisboa, através de fonte oficial, diz que a paralisação está a ter um "impacto reduzido" e recusa fazer mais comentários. O Ministério do Mar também não se quis pronunciar.





Fernando Oliveira diz que o SNTAJP exige apenas que se cumpra o acordo final que foi assinado em Dezembro de 2017 com as administrações portuárias e o Ministério do Mar, que materializava a revisão do contrato colectivo de trabalho. A aprovação do acordo, alegadamente, encontra-se dependente do Ministério das Finanças.