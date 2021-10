Guimabus vai contratar 120 trabalhadores

O concurso para a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros de Guimarães, incluindo a exploração da atual rede de Transportes Urbanos de Guimarães (TUG) e as linhas concelhias dos operadores Arriva e Transdev, criando também novas linhas, foi ganho pelo grupo Vale do Ave Transportes por metade (15,1 milhões de euros) do valor base fixado.

O novo concessionário, denominado Guimabus, estima que venha a faturar 76,5 milhões de euros ao longo dos 10 anos da concessão.

Com o arranque da operação previsto para 1 de janeiro de 2022, a Guimabus tem em curso um processo de recrutamento e seleção de 110 motoristas e cerca de 10 outros profissionais, num total de 120 trabalhadores.

"Além dos motoristas, a Guimabus está a contratar profissionais para as áreas de operação no departamento de recursos humanos e no serviço de bilhética, e técnicos de diversas áreas (fiscalização, bilhética e despachos, segurança, manutenção, etc.)", avança a empresa, em comunicado.

"É tempo de preparar tudo: rotas, frota de autocarros, equipa de colaboradores, etc. São múltiplas operações em simultâneo para que possamos prestar um serviço de qualidade a partir do primeiro dia de operação", enfatiza Fernando Salgado, líder do grupo vale do Ave Transportes.

As candidaturas podem ser enviadas até 15 de Novembro para o rh@guimabus.pt