Salgado do Vale do Ave vai investir 16 milhões e criar 172 empregos

Fernando Salgado concretizou o sonho do pai, o fundador da Vale do Ave Transportes, que conseguiu ganhar, ao fim de 30 anos de atividade e com 100 trabalhadores, as suas primeiras “carreiras” – as concessões dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros de Guimarães e Amarante.

