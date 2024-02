IP adjudica estudos de viabilidade da Linha do Vale do Sousa por 357,8 mil euros

A Infraestruturas de Portugal (IP) adjudicou à Tecnofisil e ao laboratório de Edgar Cardoso, por 357,8 mil euros, os estudos de viabilidade técnica e ambiental de uma nova linha ferroviária do Vale do Sousa.De acordo com informação publicada esta sexta-feira no portal de contratação pública Base, o contrato foi celebrado na quinta-feira por 357.755 euros e terá um prazo de execução de 285 dias, ou seja, até final de novembro.A realização dos estudos foi adjudicada ao consórcio da Tecnofisil - Consultores de Engenharia e ao Prof. Edgar Cardoso - Engenharia, Laboratório de Estruturas, após um concurso público lançado em julho do ano passado.Em causa está um projeto de uma nova linha ferroviária entre Valongo e Felgueiras, com passagem nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira e Lousada.A linha ferroviária do Vale do Sousa, reclamada pelos cinco municípios, está incluída no Programa Nacional de Investimentos 2030.Um estudo prévio da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, divulgado em 2021, concluiu que a ligação ferroviária entre Valongo (Linha do Douro) e Felgueiras gerará resultados positivos de quatro milhões de euros por ano.Estima-se que a infraestrutura seria integrada no serviço suburbano do Porto da CP, que ganharia cerca de sete milhões de passageiros por ano, apontando-se a duas ligações por cada hora de ponta a partir de Felgueiras e uma a partir do Porto.A construção de uma nova via-férrea entre a Linha do Douro, em Valongo, e Felgueiras (38 quilómetros), passando por território de Paredes, Paços de Ferreira e Lousada, designada como "Linha do Vale do Sousa", representaria um custo de 181 milhões de euros.A aquisição de material circulante poderia obrigar a um custo de 27 milhões de euros.