IP contrata Mota-Engil para construção do troço ferroviário Freixo/Alandroal

A Infraestruturas de Portugal já assinou contrato com o grupo português para a construção do segundo troço da nova linha ferroviária de Évora, num investimento de 74,5 milhões de euros.

João Cortesão

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta segunda-feira que assinou o contrato com a Mota-Engil para a construção do novo troço ferroviário entre Freixo e Alandroal, que integrará o futuro corredor internacional Sul.



Este investimento, de 74,5 milhões de euros, será desenvolvido no âmbito do programa Ferrovia 2020, que contempla a construção deste subtroço com 20,5 quilómetros da nova linha de Évora.



Entre os trabalhos que serão realizados conta-se a construção de infraestrutura de via-férrea, incluindo terraplenagem e sistema de drenagem, a criação de uma estação técnica e a construção de nove novas pontes e viadutos ferroviários.



Esta parte da linha de Évora é constituída pelos troços Évora Norte/Freixo, Freixo/Alandroal e Alandroal/ Linha do Leste, numa extensão total de cerca de 100 quilómetros, dos quais 80 são construção nova.



O contrato agora assinado é cofinanciado Pela união Europeia através do programa Coneecting European Facilities (CEF) ao abrigo de contratos de cofinanciamento com comparticipações que variam entre 40% e 50%.



Dos três troços desta linha tinha já sido adjudicada ao consórcio da espanhola Comsa, da sua participada portuguesa Fergrupo e da também espanhola Constructora San José a ligação Évora Norte/Freixo por 46,6 milhões de euros.



Já para a ligação Alandroal/Linha do Leste, o maior dos três concursos com um preço base de 195 milhões de euros, o grupo Sacyr ocupa a primeira posição no relatório preliminar do júri, com uma proposta que, em termos de preço, é de 130,4 milhões de euros.