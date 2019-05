Mota-Engil ganha contratos de 100 milhões no Quénia

O grupo anunciou ter assinado dois novos contratos para a construção e manutenção por 10 anos de duas redes de estradas no Quénia,

A Mota-Engil ganhou dois novos contratos no Quénia no valor de cerca de 100 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o grupo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins (na foto) adianta ter assinado naquele país dois contratos para o projeto, construção, operação e manutenção por um período de 10 anos de duas redes de estradas naquele país. Segundo acrescenta, as fases de projeto e construção terão um prazo de execução de 720 dias e as de operação e manutenção um prazo de oito anos.