IP lança a concurso 20.ª obra do PRR

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou esta semana o concurso público para a construção da variante à EN125 em Olhão, que é a sua 20.ª intervenção a avançar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).





De acordo com a empresa pública, o investimento previsto é de 20 milhões de euros, consistindo a empreitada na construção de uma variante rodoviária com o objetivo de melhorar as condições de circulação e de segurança na travessia da cidade algarvia, através do desvio do tráfego de passagem.





Com uma extensão de cerca de seis quilómetros, a variante terá uma via para cada sentido e sete rotundas, que farão a ligação à rede viária local. O traçado desenvolve-se circularmente à cidade de Olhão, nas proximidades das localidades de Torrejão, Bela Mandil, João de Ourém, Arrochela, Quinta do Calhau, Quinta do Major, Ponte de Quelfes (cemitério de Olhão) e Piares.





Com o lançamento desta obra, a IP tem agora cerca de 300 milhões de euros de obras do PRR já concluídas, em execução ou em fase de contratação.



A empresa liderada por Miguel Cruz (na foto) tem um total de 27 projetos para executar no âmbito do PRR, para a construção de ligações rodoviárias em falta ("missing links") e aumento da capacidade da rede, melhoria das acessibilidades às áreas de acolhimento empresarial e reforço das ligações transfronteiriças, num investimento global de 395 milhões de euros.





Das 20 obras lançadas, está concluída uma - a ligação à área industrial de Fontiscos e reformulação do nó de Ermida -,12 estão em fase de contratação e sete já estão em execução no terreno.