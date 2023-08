IP tem 17% dos projetos do PRR em execução

A empresa pública, que é uma das maiores beneficiárias do PRR, tem neste momento sete projetos rodoviários com obras no terreno e dez em contratação, que no total representam 257 milhões de euros de investimento, ou seja, 65% dos 395 milhões que assegurou.

IP tem 17% dos projetos do PRR em execução









