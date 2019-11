Londres não renova licença da Uber para operar na cidade

A Uber tem 21 dias para recorrer da decisão e tem direito a operar enquanto os magistrados refletem sobre a mesma, disse um oficial da Transport for London, o órgão estatal responsável pelo sistema de transportes londrino. A empresa de transportes já veio confirmar que planeia recorrer e, no Twitter, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, classifica o veredicto da autoridade de transportes como "errado". De acordo com o mesmo, a Uber mudou significativamente a forma como opera em Londres ao longo dos últimos dois anos.

We understand we’re held to a high bar, as we should be. But this TfL decision is just wrong. Over the last 2 years we have fundamentally changed how we operate in London. We have come very far — and we will keep going, for the millions of drivers and riders who rely on us.