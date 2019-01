Metro de Lisboa atinge recorde de 169 milhões de passageiros

O Metropolitano de Lisboa registou um aumento recorde dos passageiros transportados em 2018, que chegaram aos 169 milhões, anunciou a empresa em comunicado.





Como acrescenta, este acréscimo de 4,7% face a 2017 (equivalente a mais 7,7 milhões de passageiros), refletiu-se "num acréscimo de receita tarifária de 5,4%, cerca de 5,8 milhões de euros, a qual se cifrou, no total, em cerca de 114 milhões de euros".





De acordo com a empresa, estes números, que nos dois últimos anos representam um aumento de procura de quase 15 milhões de passageiros, refletem o resultado do esforço de aumento da oferta, que, em 2018, atingiu, também, um nível recorde, com quase 27 milhões de carruagens por Km e do investimento que tem sido levado a cabo.

Na mesma nota, o Metro de Lisboa salienta ainda que, "prosseguirá, em 2019, o caminho que tem vindo a concretizar, com um reforço ativo do seu papel enquanto operador de transporte público urbano de passageiros".