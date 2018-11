Metro de Lisboa com luz verde para nova linha circular

A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu a declaração de impacto ambiental para o projecto de prolongamento da rede do metro da capital entre o Rato e o Cais do Sodré.

Miguel Baltazar

O Metropolitano de Lisboa recebeu da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) favorável para o projecto de criação de uma linha circular, avançou a empresa esta terça-feira, 27 de Novembro, em comunicado.



A DIA para o projecto de prolongamento entre a Estação do Rato e a Estação Cais do Sodré, incluindo as novas ligações nos Viadutos do Campo Grande, está ainda assim condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no documento.



"O Metropolitano de Lisboa reafirma o seu esforço no sentido de continuar a promover a mobilidade sustentável, constituindo-se como solução estruturante para a mobilidade em Lisboa, seguindo os melhores padrões de qualidade, segurança e eficácia económica, social e ambiental, através da aposta em novas formas de fidelização e de captação de novos clientes", salienta ainda a empresa no comunicado.



Apesar da contestação ao projecto, o Metro de capital pretende avançar com a nova linha circular, na sequência de estudos que revelaram ser aquela que mais procura terá.



O investimento associado ao projecto da expansão da rede é da ordem dos 210 milhões de euros, a que acresce o encargo com a aquisição d enovas composições, e deverá entrar em funcionamento em 2023.



O plano de expansão prevê duas novas estações, na Estrela e em Santos. A estação Santos servirá, para além das áreas residenciais, equipamentos como a Assembleia da Republica, o ISEG Lisbon School of Economics and Management , o IADE Creative University (bem como áreas nas quais se concentram actividades de lazer e de diversão noturna. Já a estação Santos disporá de dois acessos, um na Av. D. Carlos I (no gaveto com o Largo da Esperança) e o outro à Travessa do Pasteleiro.



Com as obras do prolongamento, que terão início em 2019, será ainda construído um novo acesso a poente da estação Cais do Sodré com uma nova ligação entre o cais do metro e as plataformas da CP.