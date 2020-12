Metro de Lisboa paga 10,6 milhões por novos equipamentos

Leia Também Contrato de compra de novas carruagens do metro de Lisboa já pode avançar

O Governo autorizou o Metropolitano de Lisboa a gastar 10,6 milhões de euros, até 2023, com a aquisição de novos equipamentos. As autorizações foram publicadas esta terça-feira, 15 de dezembro, em Diário da República."Fica o Metropolitano de Lisboa autorizado a proceder à repartição dos encargos relativos ao contrato de prestação de serviços para aquisição e instalação de um sistema de acionamento elétrico para as portas de passageiros do material circulante ML90 do Metropolitano de Lisboa, até ao montante global máximo 2,6 milhões de euros, valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor", pode ler-se num dos diplomas publicados esta manhã.Este montante será repartido por três anos. Um milhão será gasto em 2021, outros 1,2 milhões em 2022 e os restantes 400 mil euros em 2023.A empresa de transportes foi ainda autorizada a realizar uma despesa de até 8 milhões de euros para a aquisição de "máquina pesada de emerilagem de carril de rolamento", também entre 2021 e 2023.Neste caso, estão previstos 2,66 milhões para 2021, outros 4,54 milhões para 2022 e os restantes 800 mil euros para o ano seguinte.