Propostas às obras do Metro do Porto entregues até 28 de abril

O Metro do Porto lançou esta sexta-feira os novos concursos para a expansão da sua rede e acredita que ainda no primeiro semestre seja proposta a adjudicação das empreitadas.

O Metro do Porto lançou esta sexta-feira os concursos públicos para as empreitadas de construção da linha Rosa, com o preço base de 235 milhões de euros, e para a extensão da linha Amarela – com o preço base de 130 milhões de euros, sendo o prazo limite para apresentação de propostas pelos concorrentes o dia 28 de abril.





A empresa de transporte público estima que os júris dos concursos possam propor a adjudicação das empreitadas ao conselho de administração ainda no primeiro semestre deste ano.