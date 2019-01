Metro do Porto cresce 3,4% em 2018

O Metro do Porto superou no ano passado os 62,6 milhões de passageiros transportados, atingindo um novo máximo histórico. Outubro foi o melhor mês.

O Metro do Porto transportou em 2018 um total de 62,6 milhões de clientes, valor que representa um crescimento de 3,4% - ou dois milhões de passageiros – face ao ano anterior e que é "um novo máximo histórico", refere a empresa numa nota divulgada esta quarta-feira.



Pelo segundo ano consecutivo, a procura global do metro ficou acima dos 60 milhões de passageiros, tendo este meio de transporte conquistado desde 2016 cinco milhões de novos clientes.





"Os atuais indicadores colocam o desempenho do Metro do Porto solidamente acima do que foi previsto nos estudos iniciais de procura, e que apontavam para uma velocidade de cruzeiro com 60 milhões de utilizadores", salienta a mesma nota.



O Metro do Porto diz ainda que o melhor mês foi Outubro, com mais de 6,1 milhões de clientes, sendo que o que registou menor afluência foi Agosto, com 4,3 milhões. Em média anual, a procura em dia útil situou-se perto dos 207 mil.





Deste o início da sua exploração comercial, em 2003, apenas em 2012 não se registaram ganhos de procura face aos anteriores.