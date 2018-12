Metro do Porto avança com compra de novos comboios

O concurso público para a aquisição e manutenção de 18 novas composições foi aberto esta sexta-feira, estando orçado em 56 milhões de euros. O Ministério do Ambiente garante que até final do ano sairá o aviso-convite para o investimento na expansão da rede.

O Metro do Porto abriu esta sexta-feira, 21 de Dezembro, o concurso público internacional para a aquisição e manutenção de 18 novas composições, anunciou o Ministério do Ambiente numa nota enviada às redacções.



O concurso está orçado em 56,1 milhões de euros e inclui a manutenção total das composições por um período de cinco anos.



"Com este investimento, a frota do Metro do Porto passará a contar com 120 unidades, garantindo a qualidade do serviço num cenário de forte aumento de procura, motivada pelo alargamento da rede", salienta o gabinete de João Pedro Matos Fernandes.



O Ministério do Ambiente adianta ainda que até ao final do ano será também aberto um aviso-convite, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) com vista ao apoio a investimentos infraestruturais que promovam a mobilidade urbana de baixo teor de carbono.



Segundo explica, esse aviso-convite, que tem uma dotação de 107 milhões de euros, permitirá um investimento total na expansão da rede orçado em 307,7 milhões de euros, sendo a restante parcela do financiamento assegurada através do Fundo Ambiental.

A expansão do Metro do Porto inclui os projectos de construção da Linha Amarela (Santo Ovídio – Vila D’Este) e da Linha Rosa (Casa da Música – S. Bento). As obras deverão estar concluídas em 2023 e acrescentarão 5,6 quilómetros e sete estações à rede actual.