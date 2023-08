Metro recebe ofertas por linha que pode vir a não ter condutor

O concurso para a construção da linha Rubi do Metro do Porto, que inclui uma nova ponte, é o maior, em valor, do PRR.









As propostas para a construção da linha Rubi têm de ser esta quinta-feira entregues à Metro do Porto, que mantém a intenção de que as obras arranquem no terreno até ao fim deste ano e que fiquem concluídas em 2026.



A nova linha, que vai ligar a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio, em Gaia, será a primeira do Metro do Porto com sinalização ferroviária CBTC ("Communications-Based ...