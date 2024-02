Miguel Cruz: "Eliminação das portagens nas ex-Scut terá um custo de 113 milhões"

A eliminação das portagens nas antigas Scut do Interior e do Algarve, prometida por Pedro Nuno Santos se ganhar as eleições legislativas de 10 de março, terá um custo de mais de 100 milhões de euros.



Em entrevista ao Negócios e Antena1, Miguel Cruz, presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), afirma que já há muito que essa é uma possibilidade e que, por isso, as contas já foram feitas, podendo ascender aos 113 milhões de euros.





Em seu entender, tratando-se esta de uma receita da IP, se a medida for para a frente a empresa terá de ser compensada de outra forma, nomeadamente através de aumentos de capital.Já sobre as concessões rodoviárias que nos próximos anos vão chegar ao final dos prazos, como é o caso da Lusoponte que termina em 2030, o presidente da IP adianta que esta matéria tem sido estudada e já tem propostas."Há várias alternativas. Agora isso implica uma decisão política", afirma Miguel Cruz, apontando entre as alternativas "voltar a haver concessões ou a IP subconcessionar com modelos de concessão diferentes".Em seu entender, a opção não deve ser transversal. "Não podemos olhar para todas as concessões e pensar que a solução no futuro deve ser exatamente a mesma", afirma.