Metro de Lisboa revela novo plano para mitigar impacto das obras. Veja as mudanças

Leia Também Metro de Lisboa adjudica à Zagope e Comsa quarto lote da linha circular

Leia Também A luz ao fundo do túnel do metro entre Estrela e Santos. Veja as imagens

A partir do dia 20 junho, o Metro de Lisboa vai retomar a circulação de comboios de seis carruagens na linha verde, de forma a "mitigar os constrangimentos causados com o encerramento provisório da estação Telheiras e do troço Campo Grande e Cidade Universitária", informou a empresa em comunicado.O Metro antecipa mesmo que tal medida pode "ser antecipada, caso existam condições operacionais para o efeito".Além disso, vão passar a circular comboios com quatro carruagens no troço entre Odivelas e Campo Grande da linha amarela, no dia 20 de junho.Depois do Campo Grande, entre o troço Cidade Universitária e Rato continua a funcionar com comboios de sei carruagens.Além disso, o Metro promete "o reforço de equipas com pessoal próprio e com recurso a vigilantes na estação do Campo Grande e noutras que se justifiquem, para ajudar a circulação das pessoas para a entrada e saída dos passageiros das composições".Por fim nos dias de jogo no Estádio José Alvalade a 13 e 21 de maio e na Bênção de Finalistas 20 de maio haverá um autocarro em modo vaivém entre a Cidade Universitária e o Campo Grande.A normal circulação nas linhas amarela e verde será retomada às 06:30 do próximo dia 8 de julho.