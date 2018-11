A linha ferroviária de Cascais terá um financiamento comunitário de 50 milhões de euros no âmbito da reprogramação do programa Portugal 2020, confirmou esta segunda-feira o ministro do Planeamento e Infraestruturas.

O Portugal 2020 é um instrumento que congrega cinco fundos europeus estruturais e de investimento criados por Bruxelas – o FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP.



Pedro Marques indicou ainda que espera lançar no primeiro semestre do próximo ano os concursos de obra do sistema de mobilidade do Mondego. Também na primeira metade do próximo ano está previsto o lançamento da obra na linha do Oeste.

A linha ferroviária de Cascais terá um financiamento comunitário de 50 milhões de euros no âmbito da reprogramação do programa Portugal 2020, tal como o Negócios tinha avançado em Julho , confirmou esta segunda-feira o ministro do Planeamento e Infraestruturas. Pedro Marques respondia aos deputados na discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019.Este montante será canalizado para o investimento na infra-estrutura desta linha suburbana que diariamente transporta cerca de 90 mil passageiros. O ministro referiu ainda que, tal como havia sido afirmado pelo deputado do PCP Bruno Dias, era previsível um aumento da procura induzido pela redução nos preços dos passes sociais prevista no Orçamento do Estado para 2019.As obras serão lançadas até ao final deste ano ou no início do próximo, assegurou Pedro Marques.