Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, disse ser "prematuro" um compromisso do Governo quanto à terceira travessia do Tejo, sublinhando ser necessário compatibilizar "necessidades com os meios disponíveis".

Num painel sobre Contas Certas, inserido na Convenção Nacional do PS, Nelson de Souza respondia a uma pergunta da assistência sobre uma notícia do Jornal de Negócios desta semana, segundo o qual a construção de uma travessia ferroviária entre Chelas e Barreiro é uma das propostas do grupo parlamentar do PS, no âmbito do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030.