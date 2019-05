De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), a greve de 15 dias começa este domingo, 5 de maio, às 19:00, prolongando-se até às 10:00 do dia 19.



Os motoristas cumpriram uma greve de 12 dias entre 25 de março e 5 de abril. Desta vez farão uma paralisação parcial "entre as 19:00 de um dia e as 10:00 do dia seguinte".



Em causa está a subida do salário base dos trabalhadores para os 685 euros, valor que o sindicato sempre garantiu não estar disposto a negociar.



Os trabalhadores reclamam ainda a redução para três horas do período de "intermitências", bem como o pagamento de oito horas de subsídio de "agente único".



Em comunicado divulgado na sexta-feira, o STRUN refere que a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) "não evoluiu na sua proposta, continuando a propor um vencimento de 670 euros, oito horas de agente único só em final de junho de 2020 e voltando a propor 3:40 de intervalo para este ano", além de não estarem resolvidas outras questões, como o subsídio de alimentação.



Esta é segunda vez, num espaço de mês e meio, que os motoristas do setor privado de transporte de passageiros do Norte avançam para uma greve que, acredita o STRUN, poderá ter uma adesão ainda mais participada, nomeadamente com adesão de trabalhadores de outras empresas que não participaram na paralisação anterior.



Em declarações à Lusa, em 5 de abril, o coordenador do STRUN, José Manuel Silva, considerava que o balanço da primeira greve não podia ser "mais positivo", uma vez que ao longo dos 12 dias a adesão manteve-se "acima dos 80%".



"Já há muitos anos que não se via uma coisa destas. Não me lembro de uma greve com tantos dias e com esta adesão. Há um grande descontentamento, inclusivamente, há até quem esteja a ponderar abandonar a profissão para trabalhar numa fábrica", afirmou à data.