Nuno Mendonça é o novo diretor geral da Audi em Portugal

Com mais de 20 anos de experiência no setor automóvel, Nuno Mendonça assume as funções de diretor geral da Audi em Portugal.

