SIVA "pesca" nova diretora-geral da Volkswagen na rival PSA

Marília Machado dos Santos foi contratada pela SIVA para assumir o cargo de diretora-geral da Volkswagen em Portugal, substituindo Licínio de Almeida, informou esta segunda-feira a distribuidora do Grupo Volkswagen para o mercado nacional.A SIVA, comprada pela austríaca Porsche Holding Salzburg (PHS) em 2019, foi recrutar a nova líder da marca mais forte do grupo à rival PSA. Marília Machado dos Santos era "brand manager" da Citroën desde outubro de 2019.Licenciada em Ciências Matemáticas e com um mestrado em Estatística e Gestão da Informação, Marília Machado dos Santos estreou-se no setor automóvel em 2002 na Citroën, na área de Marketing de Produto.Em 2008 trocou a PSA pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ocupando o cargo de "senior product manager". Ainda na FCA, em 2011 tornou-se "brand manager" das marcas Alfa Romeo e Lancia.Já em 2015, Marília Machado dos Santos regressou à PSA, assumindo a direção de marketing da Citroën e DS. Após uma experiência de 20 meses como diretora comercial da Citroën, assumiu, em outubro de 2019, o cargo de "brand manager" da marca francesa.De acordo com o comunicado da SIVA, a nova diretora da Volkswagen tem pela frente "o desafio de reforçar a posição da marca no mercado português".O seu antecessor, Licínio de Almeida, "passará a desempenhar outras funções na empresa", conclui o documento.