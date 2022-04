Operadores de TVDE e motoristas multados por viagens ilegais

Os operadores de TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados) e os motoristas estão a ser multados por viagens prestadas fora das principais plataformas, avança o Jornal de Notícias (JN).

De acordo com a informação avançada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) ao JN, são destacados cinco tipos de ilegalidade na sequência das ações de fiscalização e de 43 queixas ou denúncias. Dessa mão cheia de infrações, as viagens ilegais estão entre as principais causas para as 923 multas por infrações ao regime jurídico de 2018, que está a ser alvo de revisão.

O jornal indica que as ações em causa visam os motoristas e dois tipos de operadores: os de plataforma eletrónica e os de TVDE. O IMT indica que "foram levantados 20 autos a pessoas coletivas (operadores TVDE) e 18 a pessoas singulares (motoristas TVDE)".

As quatro restantes infrações dizem respeito a falhas na identificação do serviço, no tipo de veículo e nas inspeções e ainda a incumprimento de requisitos.