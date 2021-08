TVDE renderam mais de 5,2 milhões ao Estado em três anos

A contribuição de 5% por cada viagem que as operadoras de transporte de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE) pagam ao Estado somou 5,2 milhões de euros em três anos, desde que o negócio foi legalizado em Portugal. A notícia faz a manchete desta terça-feira do Jornal de Notícias.

Na segunda metade de 2020, com a pandemia, a contribuição caiu para metade e embora comece agora a recuperar está ainda longe dos valores anteriores, acrescenta a notícia. Ainda assim, continua a crescer o número de plataformas licenciadas, bem como as empresas que prestam este serviço e os motoristas respetivos.

Assim, em abril de 2020 havia 24.909 motoristas certificados, sendo que nos três meses anteriores tinham entrado quatro mil novos profissionais. Continuam a aumentar, mas a um ritmo muito mais lento: a 1 de janeiro deste ano eram 30.627, mais 5.871 em 15 meses, refere o Jornal de Notícias, que cita números do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Há atualmente 11 plataformas licenciadas no país: Uber, Bolt, Its My Ride, Vemja, Bora, Tazzi, Free-Now, Chofer, Klibber e Mobiz. As duas últimas entraram já este ano.