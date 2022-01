Pagamento do apoio aos combustíveis nos transportes prolongado até ao fim de março

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o alargamento do prazo para proceder ao pagamento do apoio extraordinário e excecional ao setor dos transportes públicos de passageiros, definido em novembro passado para mitigar os efeitos da escalada de preços dos combustíveis.



De acordo com o Ministério do Ambiente, o prazo para a realização dos pagamentos no âmbito deste apoio calculado com base na referência de dez cêntimos por litro de combustível – 190 euros a cada táxi e 1.050 euros a cada autocarro – foi estendido até 31 de março deste ano.





"Não tendo sido possível validar um conjunto significativo de candidaturas apresentadas, este prolongamento determina que o Fundo Ambiental possa realizar o pagamento do apoio previsto até àquela data", explicou o gabinete de João Pedro Matos Fernandes ao Negócios.





Com este apoio, pago de uma só vez, o Governo estima gastar 14,5 milhões de euros através do Fundo Ambiental, tendo a medida sido limitada a 2,5 milhões de euros para os táxis e 12 milhões para os autocarros.