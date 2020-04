Passageiros nos metros de Lisboa e Porto cresceram a dois dígitos em fevereiro

O número de passageiros no Metro de Lisboa cresceu em fevereiro, mês que antecedeu a declaração de Estado de Emergência devido ao novo coronavírus, 10,6%, em termos homólogos, enquanto no Metro do Porto o aumento da procura foi de 22%.





Dados que, segundo um balanço do Programa de Apoio à Redução do Tarifário (PART) nos transportes públicos, que hoje completa um ano, são um "sinal de sucesso" para o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.