Primeiro troço da alta velocidade e compra de comboios pode avançar antes das eleições

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também IP já gastou 3,5 milhões de euros em estudos para a alta velocidade

Na ferrovia, a parceria público-privada para o primeiro troço do projeto de alta velocidade entre Lisboa e Porto, no valor de 1.900 milhões, poderá ter luz verde já em janeiro, avançou o Jornal Económico esta sexta-feira. Além disso, a CP quer também apressar a compra de 117 novos comboios regionais no valor de 819 milhões de euros.Somados, os projetos ferroviários representam um valor global superior a 2.700 milhões de euros e deverão ter luz verde ainda antes das eleições de 10 de março.Sob pressão de poder perder fundos europeus de 730 milhões de euros para a alta velocidade, o Governo socialista acelerou a aprovação da Declaração de Impacte Ambiental para o troço Porto (Campanhã) - Aveiro (Oiã) (mais de 1.900 milhões de euros) e também para o troço Oiã - Soure (1.600 milhões), que será concretizada em breve, diz o jornal, citando fontes que referem que a Infraestruturas de Portugal espera que o lançamento da primeira parceria público privada aconteça em janeiro.O Plano Nacional de Investimentos indica que ambos os investimentos deveriam estar concluídos até 2028.