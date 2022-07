Rede Expressos começa a operar no novo terminal de Campanhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Rede Expressos vai iniciar a sua operação no novo terminal intermodal de Campanhã, no Porto, a partir da próxima segunda-feira, 1 de agosto, com 10 frequências diárias.





Em comunicado, a empresa sublinha que o novo terminal de Campanhã, que foi inaugurado na semana passada, "é uma oportunidade para os passageiros da Rede Expressos fazerem as suas ligações não só para o centro do Porto, através de outros meios públicos de transporte, mas também para destinos fora da área Metropolitana do Porto".





O terminal de Campanhã é uma estrutura intermodal que junta, no local, autocarros da STCP, operadores privados, comboios urbanos e de longo curso, metro e táxis e dispõe de um parque de estacionamento para 230 automóveis e 100 bicicletas.





Um investimento superior a 13 milhões de euros que a autarquia liderada por Rui Moreira acredita que vai ajudar a retirar centenas de autocarros pesados de passageiros do centro da cidade, contribuindo para uma redução equivalente a 1.776 toneladas de petróleo na baixa do Porto.

Na nota divulgada esta sexta-feira, a empresa de transporte expresso refere ainda que, dado o período de verão, também reforçou a sua oferta designadamente para o Algarve, costa alentejana e para a Beira Interior.