Sacyr Neopul ganha projeto na alta velocidade da Galiza

A Sacyr Neopul, empresa portuguesa do grupo espanhol Sacyr, lidera o consórcio que acaba de conquistar a adjudicação da pré-manutenção e manutenção das infraestruturas, vias e dispositivos de via das linhas de alta velocidade da Galiza e Eixo Atlântico, um projeto no valor de 49,4 milhões de euros.





Em comunicado, a empresa salienta que a empreitada, adjudicada pela ADIF, tem um prazo de execução de 48 meses (mais 12 meses de extensão) e "consiste na realização de todas as atividades relacionadas com estes subsistemas, que visam garantir a segurança do tráfego, fiabilidade e conforto dos passageiros".





Relativamente aos contratos de manutenção, afirma que "acresce a manutenção da linha AVE Madrid Norte, o contrato de manutenção da via convencional Sul e a manutenção da catenária convencional Noroeste".





"A vasta experiência da Sacyr Neopul em distintos mercados permitiram a esta empresa portuguesa acumular uma experiência e capacidade únicas no setor ferroviário, incluindo na alta velocidade, fazendo com que a mesma seja hoje em dia a especialista do grupo Sacyr para trabalhos neste setor em todo o mundo", afirma Marcos Rubio, diretor do grupo Sacyr Somague Portugal, citado no comunicado.

A Sacyr Neopul tem atualmente em curso obras ferroviárias em mercados como Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Brasil e Uruguai.