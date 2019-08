Sindicato dos motoristas tem propostas para impedir greve que "sempre quis evitar"

Vice-presidente do SNMMP, Pardal Henriques, tem em cima da mesa um plano coletivo de trabalho de seis anos com aumentos de 50 euros de ano para ano a partir de 2021.

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, admite que ainda é possível evitar a greve prevista para o próximo dia 12 de agosto e tem em cima da mesa um plano coletivo de trabalho de seis anos - ao contrário dos contratos de dois anos que estão a ser negociados - com aumentos de 50 euros de ano para ano a partir de 2021.



A proposta, revelada em entrevista ao Expresso, faria com que os funcionários com 700 euros de salário-base em 2020 passassem a receber 1000 euros em 2025. "Ficavam todos a ganhar: os motoristas iriam ganhar mais em 2025 e a ANTRAM não ia ficar refém dos pedidos de aumentos de motoristas em cada final de contrato de curta duração", refere Pardal Henriques.





"Existem várias propostas que nós queremos apresentar ao senhor ministro das Infraestruturas [Pedro Nuno Santos] e à ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias]" na reunião que terá lugar na segunda-feira, disse à Lusa Pedro Pardal Henriques.