Sindicato independente desconvoca a greve

O sindicato independente de mercadorias aceitou desconvocar a greve, de forma a voltar a sentar-se à mesa das negociações com a Antram, uma condição imposta pela associação dos patrões para reiniciar as conversações.

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), anunciou o fim da greve para os seus filiados, depois de uma reunião, onde estiveram presentes representantes da Antram e do Governo.

"A greve vai ser desconvocada. Chegámos à conclusão que esta greve não surtiu os efeitos que desejávamos", afirmou Anacleto Rodrigues, representante do SIMM. "Surtiu nalguma parte, porque hoje fala-se na profissão de motorista e naquilo que é a nossa vida."

"Desconvocamos a greve numa base de irmos agora trabalhar no sentido de trabalhar naquilo que eram as nossas propostas", revelando que o SIMM já tem uma reunião "marcada para 12 de setembro".



O acordo do SIMM aconteceu um dia depois da Fectrans - o maior sindicato de motoristas do país e que não aderiu à greve - ter chegado a um acordo com a Antram, que implica aumentos de 266 euros para motoristas de matérias perigosas.