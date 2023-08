Sines é o 14.º maior porto de contentores europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O porto de Sines consolidou, na primeira metade deste ano, a posição de 14.º maior porto de contentores europeu, mantendo-se no "top 15" dos maiores da União Europeia.





De acordo com a Theo Notteboom, o porto português movimentou 1,66 milhões de TEU (unidade equivalente a um contentor) nos primeiros seis meses deste ano, recuando 4% face ao período homólogo. Ainda assim, Sines foi um dos que menos contentores perdeu na Europa.





De acordo com uma nota divulgada pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), na atual conjuntura de retração no setor, apenas dois portos europeus registaram índices de crescimento: Pireu e Gioia Tauro.





O porto de Roterdão, por seu lado, perdeu 8,1% no primeiro semestre deste ano, em termos homólogos, enquanto Antuérpia-Bruges caiu 5,2% e Hamburgo 11,7%.





Os portos alemães foram dos mais penalizados neste primeiro semestre, tendo Bremerhaven, o 7.º no ranking, registado um recuo de 15%.



Em Espanha os resultados também revelam quedas. Algeciras obteve a melhor prestação e manteve volumes quase semelhantes aos de 2022, caindo apenas 0,5%, mas Valência perdeu 10,8% e Barcelona desceu 10,9%.



Em França os portos registaram ainda maiores perdas no volume de carga, com o Haropa Port (Le Havre, Rouen e Paris) a descer uma posição em consequência do recuo de 15,8% e Marselha a cair também 15%.



A APS refere ainda na mesma nota que "decorrem a bom ritmo as obras de expansão do terminal de contentores do porto de Sines, terminal XXI, que dotarão a infraestrutura de uma capacidade total de 4,1 milhões de TEU".