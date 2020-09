Sobe para quatro o número de feridos em desabamento na Linha Azul do Metro de Lisboa

Um desabamento numa zona de obras, no Metro da Praça de Espanha, em Lisboa, provocou quatro feridos ligeiros, confirmou ao CM a PSP de Lisboa.



Muitas pessoas abandonaram o local em pânico. A gravidade da situação ainda está a ser avaliada pelos meios de socorro. O incidente terá ocorrido entre as estações da Praça de Espanha e São Sebastião, estando a circulação na Linha Azul interrompida, confirmam ao CM fontes do Metro, PSP e bombeiros. Os danos materiais estarão contidos e os feridos poderão ter sido causado pelo pânico durante a fuga da composição sobre a qual desabou parte do teto do túnel. As pessoas partiram as janelas para saírem e correram pelo interior do túnel até à plataforma. Duas das quatro vítimas foram transportadas pelo INEM ao hospital e as outras duas receberam apenas assistência no local.





O alerta foi dado às 14h23, estando a ser mobilizados para o local meios dos Sapadores de Lisboa, do INEM e da PSP. Os Sapadores já têm no local 20 elementos apoiados por seis viaturas.