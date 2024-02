STCP adjudica compra de 20 autocarros elétricos à CaetanoBus por 8 milhões

A STCP anunciou esta quinta-feira que, no seguimento da realização do concurso público internacional lançado em novembro do ano passado, adjudicou a aquisição de mais 20 viaturas de transporte de passageiros 100% elétricas e a instalação de uma estação de carregamento elétrico, com 10 carregadores duplos, à proposta apresentada pela CaetanoBus, da Toyota Caetano Portugal e da Mitsui & Co.

Em comunicado, a transportadora rodoviária de passageiros da Área Metropolitana do Porto adiantou que o valor global do contrato é de 8.071.334 euros.



A compra envolve 20 autocarros standard, com cerca de 12 metros de comprimento, de propulsão elétrica autónoma, para transporte urbano de passageiros, e a instalação da estação de carregamento elétrico dos autocarros na estação de recolha da Via Norte.





A instalação da nova estação de carregamento está prevista para final do mês de agosto e a entrega das novas viaturas (com uma autonomia de cerca de 400 quilómetros) irá ocorrer no último quadrimestre de 2024, adianta a STCP.





"Com estes 20 novos autocarros elétricos, a frota da STCP passará a contabilizar 88 viaturas 100% livres de emissões, permitindo a redução anual de emissões de CO2 e a prestação de um serviço público mais eficiente, em termos ambientais e económicos", diz ainda a empresa, acrescentando que estas viaturas irão substituir autocarros em fim de vida de acordo com o plano de renovação de frota em curso.