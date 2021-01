STCP e Carris reduzem oferta, metros mantêm-se a 100%

A STCP anunciou esta sexta-feira que vai reduzir em 12% a sua oferta a partir da próxima segunda-feira, nos dias úteis. A empresa de transporte público do Porto segue assim a decisão divulgada já pela Carris, que vai alterar este sábado o seu serviço, com um corte de 14% face ao atual, passando a funcionar em horário de verão durante a semana.





Em comunicado, a STCP justifica o ajuste à oferta disponível na sua rede com "o regresso do dever de recolhimento domiciliário, encerramento de várias atividades económicas e retorno ao teletrabalho, entre outras medidas aplicadas no seguimento do novo Estado de Emergência".





Nos dois próximos fins de semana, a oferta da STCP mantém-se sem alteração face aos últimos fins de semana – em que há já uma redução de serviço a partir das 13h em nove linhas –, frisando que haverá uma exceção no domingo, dia 24 de janeiro, dia em que se realizam as Eleições Presidenciais, quando "irá trabalhar com o horário de ‘domingos e feriados’, com a oferta a 100% em todas as 69 linhas de autocarro.





A empresa de transporte público do Porto suspendeu já esta sexta-feira as três linhas de elétrico da cidade (1, 18 e 22), referindo na mesma nota que "existem soluções de mobilidade alternativa em modo autocarro".

Em Lisboa, a Carris anunciou na quinta-feira um corte a partir deste sábado de 14% face à oferta atual, passando a funcionar em horário de verão durante a semana, o que justifica com a "redução prevista de procura em algumas carreiras" devido ao confinamento.





A empresa determinou ainda alterações ao funcionamento nos fins de semana e em dias úteis, com suspensão de algumas carreiras, designadamente de bairro, assim como do funcionamento do elétrico 24, que liga a Praça Luís de Camões a Campolide, e dos ascensores da Bica, Glória e Lavra e do Elevador Santa Justa.





Segundo a empresa, com estas alterações ficará a operar cerca de 90% do serviço oferecido no período homólogo e que antecedeu o início da pandemia.



Ao contrário das duas empresas de transporte rodoviário de passageiros, os metros de Lisboa e do Porto vão manter a oferta de serviço nos dias úteis durante o novo confinamento.



Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa disse já que "manterá o seu serviço de exploração com a oferta a 100%, o que significa que continuará a operar na sua capacidade máxima disponível, sem alterações à oferta nos dias úteis", continuando a funcionar nesses dias com um intervalo médio entre comboios, nas horas de ponta da manhã, de 3,35 minutos a 4 minutos, e de 6 minutos, nas horas de ponta da tarde.





Já aos fins de semana e feriados vai proceder a uma redução do número de carruagens em cada comboio, passando a circular com comboios de três carruagens cada, em vez de seis, mas mantendo os horários atualmente em vigor.





Também a Metro do Porto anunciou já que a sua operação "vai manter-se inalterada na sequência do novo período de confinamento, não havendo diminuição de frequências nem de capacidade".