TAP tenta acordo com sindicatos esta semana

A administração da TAP está a realizar uma série de encontros com os sindicatos, numa tentativa de chegar a acordo com os trabalhadores ainda esta semana. A informação é avançada esta terça-feira, 26 de janeiro, pelo Eco, que refere que o impasse entre trabalhadores e empresa se mantém.Ao mesmo jornal, o presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Henrique Louro Martins, diz que o acordo de emergência que a empresa está a tentar celebrar é "completamente arrasador para os tripulantes", razão pela qual os sindicatos têm apresentado contrapropostas para reduzir o número de despedimentos.A companhia aérea, recorde-se, pretende reduzir os custos com tripulantes, em 2021, em 75 milhões de euros. Ao mesmo tempo, a empresa pretende dispensar 458 pilotos e ainda reduzir remunerações e suprimir um conjunto de cláusulas do acordo de empresa para estes profissionais.