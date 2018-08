Táxi automático fez teste de estreia em Tóquio

Um táxi automático completou com sucesso várias viagens pelas ruas de Tóquio, no Japão, sem que se tenha registado algum acidente. A ZMP, empresa que desenvolveu a tecnologia de carros automáticos, e a Hinomaru Kotsu, companhia de táxis japonesa, são os primeiros no mundo a aplicar esta tecnologia em serviços de transporte.





Uma carrinha mono-volume com sensores realizou quatro viagens completas de ida e volta entre os distritos japoneses Otemachi e Rappongi, perfazendo 5,3 km, de acordo com a Kyodo News, agência de notícias japonesa.





Os passageiros pagavam 11 euros de viagem e destacavam as portas do veículo através de uma aplicação. Para prevenir acidentes, houve sempre um condutor dentro do carro e um assistente.