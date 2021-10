Transportadoras irritadas com Governo pela escalada nos combustíveis

O Governo está na mira das empresas do setor de transporte de mercadorias devido à escalada nos preços dos combustíveis.



A direção nacional da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reuniu de urgência esta quarta-feira para debater a escalada no preço dos combustíveis que, diz, "afeta de forma devastadora o setor".





"Da reunião ficou claro, o profundo desagrado, de todo o setor, com o Governo", sublinha a ANTRAM em comunicado.A situação dos preços dos combustíveis vai, aliás, ser o tema do congresso anual da associação, agendado para 29 e 30 de outubro.Assim "foi decidido alterar o tema do Congresso anual – que se realizará nos próximos dias 29 e 30 de outubro - de forma a que o mesmo seja centrado na análise e discussão do aumento dos custos com os combustíveis".