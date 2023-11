Transporte de passageiros não recuperou níveis pré-pandemia em 2022

Apesar do aumento registado face a 2021, o número de passageiros dos transportes no ano passado ainda não atingia os níveis pré-pandemia.





De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), face a 2019 no modo ferroviário havia ainda 2,1% de procura por recuperar, no metropolitano 19,2%, no rodoviário 12,1%, no fluvial 15,6% e no transporte aéreo 5,6%.





Em 2022, e por comparação com 2021, o transporte de passageiros por comboio registou um aumento de 42,2%, atingindo um total de 171,7 milhões de passageiros.

Por metropolitano foram transportados 218,1 milhões de passageiros, refletindo uma melhoria de 58,6%, tendo o Metro de Lisboa registado um acréscimo de 63,3% para 136,7 milhões de passageiros, o Metro do Porto recuperado 56,2% da procura, para um total de 65,3 milhões de passageiros, e o Metro Sul do Tejo apresentado um crescimento de 34,3% (16,1 milhões de passageiros).





Já as mercadorias transportadas por via marítima e aérea registaram no ano passado crescimentos de 2,3% e 17,1%, respetivamente, mas, em sentido contrário, as transportadas pelos modos ferroviário e rodoviário registaram decréscimos de 3,5% e 1%.





Face a 2019, com exceção do transporte aéreo, que registou um crescimento de 8,5%, os restantes modos registaram diminuições: 7,2% na rodovia, 4% na ferrovia e 0,3% no modo marítimo.



Segundo o INE, em 2022 foram transportadas por ferrovia 9,3 milhões de toneladas de mercadorias, tendo o tráfego nacional registado uma redução e o internacional um aumento.



Já o setor das comunicações continuou a crescer, diz o INE, com o volume de negócios a aumentar 4,6% em 2022, com aumentos no número de acessos à internet, nos acessos telefónicos no serviço fixo e móveis ativos e com utilização efetiva e no número de assinantes do serviço de televisão por subscrição. Apenas o tráfego postal diminuiu.