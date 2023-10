Reclamações dirigidas a transportes públicos disparam quase 40% até outubro

Leia Também Aumento de queixas no setor privado é motivo de preocupação, diz ministro da Saúde

As reclamações dirigidas ao setor dos transportes públicos dispararam quase 40% entre janeiro e outubro, face a igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Portal da Queixa.Em comunicado, enviado às redações, o Portal da Queixa indica que os atrasos, a falta de transporte e alteração de carreiras motivaram mais de 75% das reclamações.As entidades mais visadas pelos passageiros são a Carris Metropolitana e a Carris (em Lisboa) e o Metro do Porto e a STCP (no Porto).O Portal da Queixa assinala que "as reclamações relacionadas com o setor dos transportes públicos, sobretudo nos grandes centros urbanos, não são novas, mas têm vindo a agravar-se nos últimos tempos"."Atrasos e longos tempos de espera", "carreiras suprimidas, carruagens cheias, más condições dos veículos" e "comportamento impróprio dos condutores" foram alguns dos motivos que fizeram aumentar os índices de insatisfação dos passageiros, de acordo com uma análise do Portal da Queixa aos dois maiores distritos do país.Em concreto, entre 1 de janeiro e 15 de outubro, o Portal da Queixa recebeu 2.472 reclamações relacionadas com as categorias Transportes Coletivos de Passageiros, Comboio e Metropolitano e Transporte Marítimo, um aumento então de cerca de 40%, comparativamente com o período homólogo do ano passado (1.770 queixas).