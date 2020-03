Transporte na Carris passa a ser gratuito. Entradas e saídas pela porta traseira

O conselho de administração da Carris decidiu reforças as medidas preventivas da covid-19, mantendo a oferta inalterada. Entre as principais alterações está o fim da obrigatoriedade de validação do bilhete. As entradas e saídas passam a ser efetuadas apenas pela porta traseira do autocarro, que irá parar sempre em todas as paragens.

Estas são as alterações anunciadas no comunicado com data de ontem: No que respeita à operação regular de transporte público, irá manter-se a oferta. A partir do dia 15 de março, a entrada nos veículos da CARRIS, autocarros e elétricos, passará a ser realizada através da porta traseira, de modo a reduzir o contacto físico com os tripulantes.

A CARRIS irá durante a próxima semana colocar fitas delimitadoras do posto do tripulante.

Dado que as entradas se passam a efetuar pela porta de saída, os clientes deverão adotar as regras que já estão habituados a utilizar em outros modos (nomeadamente no Metropolitano e na CP), ou seja, deixar os passageiros sair primeiro antes de entrarem na viatura.

Na sequência da colocação da sinalética nos veículos da CARRIS, a venda de tarifas de bordo nos veículos da CARRIS encontra-se suspensa por tempo indeterminado.

As validações por parte dos passageiros são facultativas.

Os autocarros vão passar a parar obrigatoriamente em todas as paragens, independentemente de existirem passageiros que pretendam sair, ou entrar, dispensando assim os clientes de acionar o botão de stop.

O acesso ao miradouro de Santa Justa, bem como o elevador de Santa Justa encerrarão por tempo indeterminado a partir do dia 15 de março.

Os ascensores do Lavra e da Glória mantêm a sua operação normal, sem vendas de tarifas de bordo.

O ascensor da Bica, mantém a sua operação normal, mas o compartimento do guarda-freio ficará interditado a passageiros. As vendas de tarifas de bordo estarão suspensas tal como nos outros meios da CARRIS.

As transações comerciais na rede própria da CARRIS, Lojas e Quiosques, passam a ser realizadas exclusivamente por pagamentos com cartão.

A partir de segunda-feira, dia 16 de março, o acesso às instalações da CARRIS implicará uma medição de temperatura.

No seguimento das solicitações dos motoristas e guarda-freios da CARRIS, a utilização de máscaras por parte destes é deixada ao critério individual de cada um. É relembrado que as orientações da DGS estão alinhadas com o procedimento até agora adotado na CARRIS, isto é, a máscara está indicada apenas para situações em que há uma suspeição de infeção por COVID-19. A Carris recomenda ainda que, sempre que possível, seja assegurada uma distância mínima de um metro relativamente a outros passageiros, que em havendo lugares vazios, não se sentem junto a outro passageiro e, nas paragens, efetuar fila assegurando um perímetro de segurança de um metro.